Джонсон назвав потенційні цілі Путіна після України

Про це він повідомив під час свого виступу на з'їзді Консервативної партії.



Джонсон впевнений, що в разі поразки України Росія швидко знайде нові загарбницькі цілі. Потенційний успіх РФ обернеться наслідками для Грузії та Молдови.

"Це означатиме початок нової ери залякування у Східній Європі, від Балтійського до Чорного морів", – заявив британський прем'єр.

Він також додав, що перемога Путіна стане сигналом для автократів у різних куточках планети. Тож в Україні зараз настав поворотний для світу момент – мить вибору між свободою і гнітом.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що РФ використовує мирні переговори з Україною для перегрупування військ.

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