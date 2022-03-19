Джонсон назвав потенційні цілі Путіна після України
Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон впевнений, що після України Росія направить свої загарбницькі сили на Грузію та Молдову
Про це він повідомив під час свого виступу на з'їзді Консервативної партії.
Джонсон впевнений, що в разі поразки України Росія швидко знайде нові загарбницькі цілі. Потенційний успіх РФ обернеться наслідками для Грузії та Молдови.
"Це означатиме початок нової ери залякування у Східній Європі, від Балтійського до Чорного морів", – заявив британський прем'єр.
Він також додав, що перемога Путіна стане сигналом для автократів у різних куточках планети. Тож в Україні зараз настав поворотний для світу момент – мить вибору між свободою і гнітом.
- Нагадаємо, міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що РФ використовує мирні переговори з Україною для перегрупування військ.
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