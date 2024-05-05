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Чехія відкликала свого посла в Росії

5 травня, 2024 неділя
15:43
Світ Чехія
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Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський оголосив про відкликання чеського посла в Росії Вітезслава Півоньки, який з 2022 року фізично перебуває в Празі

Про це повідомляє ČTK.

За словами міністра, Півонько піде у відставку наприкінці травня.

"Ми інтенсивно працюємо над новим послом. Нинішній посол вже відкликаний. Я вірю, що новий посол Чехії колись з'явиться", - зазначив Ліпавський.

Стосовно термінів призначення наступника Піоні або його імені міністр відмовився говорити до завершення відповідного процесу.

У ЗМІ припускають, що уряд може обговорити питання послів на своєму засіданні 27 березня. Однак прем'єр-міністр Петро Фіала відмовився тоді коментувати це питання, заявивши, що  "призначення послів завжди засекречені до певного моменту".

Як зазначили у виданні, попри поточну ситуацію в Україні,чеські чиновники вже деякий час дискутують про те, чи потрібен взагалі посол у Москві.

Півонька працював у Росії з 2018 року, а у 2022 році повернувся до Праги, наразі Чехію у РФ представляють дипломати нижчого рівня.

За словами Ліпавського, чеський представник не буде присутній на інавгурації Володимира Путіна, який вступить на посаду нового президента у вівторок. 

"Я не думаю, що наші нинішні відносини підходять для того, щоб наш нинішній тимчасовий повірений у справах (Ян - ред.) Ондрейка був присутній на такій церемонії", - пояснив він.

  • 22 квітня міністр закордонних справ Ян Ліпавський заявив, що Чехія знову запропонує обмежити пересування російських дипломатів у Шенгенській зоні у зв'язку з арештом двох російських агентів у Німеччині за підозрою у шпигунстві та плануванні атак.
Теги:
Україна
Росія
політика
Чехія
Війна з Росією
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