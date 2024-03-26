Чехія запропонувала прийняти у Празі білоруський уряд у вигнанні, як це було на початку ХХ століття
Спікер Сенату Чехії Мілош Вистрчил вважає, що білоруський уряд у вигнанні міг би працювати у Празі, як це було на початку ХХ століття
Про це він сказав під час пам'ятного заходу на столичному Ольшанському цвинтарі, інформує Czech Radio.
Вистрчил разом із лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською вшанував на Ольшанському цвинтарі пам'ять двох похованих там білоруських президентів у вигнанні першої половини XX століття – першого президента Ради Білоруської народної республіки Петра Кричевського та його наступника Василя Захарка.
"Я впевнений, що і сьогодні Прага могла б надати білоруському уряду у вигнанні можливість працювати на благо вільної Білорусі", – підкреслив Вистрчил.
Він назвав диктаторським і узурпаторським режим Лукашенка, звернувши увагу на союзництво з російським правителем Путіним, який веде війну проти України.
"Вільні демократичні країни зобов'язані допомагати людям, які жадають свободи і демократії, але не можуть про це заявити на повний голос", – сказав глава верхньої парламентської палати Чехії.
У чеській столиці Світлана Тихановська, яка втекла з режимної Білорусі до Вільнюса, відкрила Офіс демократичних сил Білорусі. Вона подякувала Чехії за підтримку прагнень білорусів повернути своїй країні незалежність.
- Також сьогодні, 26 березня, білоруський полк імені Кастуся Калиновського, який перебуває в складі Збройних сил України, звернулися до співвітчизників і закликав долучатися до них.
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