"Чергова провокація": прем'єрка Литви Шимоніте відреагувала на бажання РФ "змінити" морські кордони
Прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте назвала плани російської влади змінити кордони з її країною та Фінляндією в Балтійському морі "провокацією з арсеналу гібридної діяльності". Згодом стало відомо, що оприлюднений 21 травня законопроєкт сьогодні, 22 травня, зник із сайту уряду РФ
Про це повідомляє LRT.
"Я б розцінила це так, як сказано в офіційній заяві міністерства закордонних справ, - це просто провокація з арсеналу гібридних дій. Щоб створити враження, що ми не розуміємо, що відбувається, і щоб ми злякалися", - заявила Шимоніте.
Водночас очільниця литовського уряду наголосила, що кордони її держави - це кордони НАТО. За її словами, Литва координує свої дії щодо оцінки й реагування з колегами з Північноатлантичного альянсу.
"Міністерство закордонних справ зробить свою частину роботи, буде викликано довірену особу, і їй буде сказано все, що ми думаємо з цього приводу. Ми також координуємо свої дії з нашими колегами (по НАТО, - ред.), як у плані оцінки, так і в плані реагування", - сказала прем’єрка.
- 21 травня стало відомо, що влада РФ ухвалила рішення змінити кордони з Литвою та Фінляндією в Балтійському морі в односторонньому порядку. Наступного дня, 22 травня, із сайту російського уряду зник відповідний законопроєкт.
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