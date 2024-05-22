"Чергова провокація": прем'єрка Литви Шимоніте відреагувала на бажання РФ "змінити" морські кордони

Про це повідомляє LRT.

"Я б розцінила це так, як сказано в офіційній заяві міністерства закордонних справ, - це просто провокація з арсеналу гібридних дій. Щоб створити враження, що ми не розуміємо, що відбувається, і щоб ми злякалися", - заявила Шимоніте.

Водночас очільниця литовського уряду наголосила, що кордони її держави - це кордони НАТО. За її словами, Литва координує свої дії щодо оцінки й реагування з колегами з Північноатлантичного альянсу.

"Міністерство закордонних справ зробить свою частину роботи, буде викликано довірену особу, і їй буде сказано все, що ми думаємо з цього приводу. Ми також координуємо свої дії з нашими колегами (по НАТО, - ред.), як у плані оцінки, так і в плані реагування", - сказала прем’єрка.