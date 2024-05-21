Росія вирішила в односторонньому порядку змінити кордони з Литвою і Фінляндією у Балтійському морі

Про це повідомляє Moscow Times із посиланням на проєкт постанови уряду.

Відповідно до документа, що підготувало російське міноборони, РФ прагне оголосити частину акваторії на сході Фінської затоки й поблизу міст Балтійськ і Зеленоградськ у Калінінградській області своїми внутрішніми морськими водами.

Аби "зсунути" кордони, Москва хоче змінити географічні координати точок, що визначають положення вихідних ліній, від яких відміряється ширину територіального моря Росії, а також прилеглої зони біля узбережжя та островів.

Згідно з додатком до постанови кабміну РФ, на спільному кордоні з Литвою під перегляд росіян потрапила зона Куршської коси в Гданській затоці, райони мису Таран, мису на південь від мису Таран, а також Балтійської коси.

Водночас на кордоні з Фінляндією Росія хоче скоригувати координати в зоні островів Йяхі, Соммерс, Голланд, Родшер, Малий Тютерс, Вігрунд та поблизу північного вхідного мису річки Нарва.

За словами авторів проєтку, теперішні кордони, встановлені постановою Радміну СРСР від 1985 року, "не повною мірою відповідають сучасній географічній обстановці".

"Точки були зафіксовані "за морськими навігаційними картами дрібного масштабу", які, своєю чергою, грунтуються на роботах середини 20 століття, а це "не дає змоги визначити зовнішню межу внутрішніх морських вод" РФ", - йдеться в повідомленні.

Водночас постанову Радміну Союзу російське міноборони пропонує частково "визнати нечинною".

Наразі документ про змінення морських кордонів ще не коментували офіційно МЗС Литви і Фінляндії.