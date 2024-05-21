У РФ розпочалися навчання, на яких відпрацьовують застосування тактичної ядерної зброї
У південному військовому окрузі РФ агресор розпочав перший етап навчання з практичним відпрацюванням питань підготовки й застосування тактичної ядерної зброї
Про це повідомляє російське міністерство оборони.
"Відповідно до доручення верховного головнокомандувача збройних сил Російської Федерації, у південному військовому окрузі під керівництвом Генерального штабу ЗС РФ почалося проведення першого етапу навчання з практичним відпрацюванням питань підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що в межах цього етапу навчань росіяни відпрацьовують навчально-бойові завдання з отримання спеціальних боєприпасів для "Іскандерів", спорядження ними ракет-носіїв, а також прихованого висування для підготовки ракетних пусків до призначеного позиційного району.
Згідно з російським міноборони, особовий склад повітряно-космічних сил відпрацьовує спорядження спеціальними бойовими частинами авіаційних засобів ураження, зокрема - аеробалістичних гіперзвукових ракет "Кинжал". Також ворожа авіація відпрацьовує вильоти до призначених районів патрулювання.
В оборонному відомстві РФ додають, що ці навчання проводяться у цілях "безумовного забезпечення територіальної цілісності та суверенітету російської держави у відповідь на провокаційні заяви та загрози окремих західних офіційних осіб на адресу Російської Федерації".
- 10 травня повідомлялось, що в місті Осиповичі Республіки Білорусь, що розташоване на відстані близько 190 км від українського кордону, будують об’єкти, де потенційно можуть зберігати ядерну зброю.
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