У РФ розпочалися навчання, на яких відпрацьовують застосування тактичної ядерної зброї

Про це повідомляє російське міністерство оборони.

"Відповідно до доручення верховного головнокомандувача збройних сил Російської Федерації, у південному військовому окрузі під керівництвом Генерального штабу ЗС РФ почалося проведення першого етапу навчання з практичним відпрацюванням питань підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що в межах цього етапу навчань росіяни відпрацьовують навчально-бойові завдання з отримання спеціальних боєприпасів для "Іскандерів", спорядження ними ракет-носіїв, а також прихованого висування для підготовки ракетних пусків до призначеного позиційного району.

Згідно з російським міноборони, особовий склад повітряно-космічних сил відпрацьовує спорядження спеціальними бойовими частинами авіаційних засобів ураження, зокрема - аеробалістичних гіперзвукових ракет "Кинжал". Також ворожа авіація відпрацьовує вильоти до призначених районів патрулювання.

В оборонному відомстві РФ додають, що ці навчання проводяться у цілях "безумовного забезпечення територіальної цілісності та суверенітету російської держави у відповідь на провокаційні заяви та загрози окремих західних офіційних осіб на адресу Російської Федерації".