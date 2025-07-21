Чеська ініціатива "Подарунок для Путіна" зібрала гроші на 6 гаубиць для ЗСУ
Чеська громадська ініціатива "Подарунок для Путіна" зібрала 60 млн чеських крон (понад 2,4 млн євро) на закупівлю шести гаубиць для української армії
Про це повідомив організатор ініціативи Мартін Ондрачек, передає Radio Prague International.
Як зазначається, на зібрані гроші придбають шість нових гаубиць Д-30.
Ініціатива "Подарунок для Путіна" хоче символічно вшанувати пам'ять героїв чехословацької історії, тож кожну з гаубиць буде названо на честь одного з героїв Другої світової війни.
Ондрачек розповів, що одна з гаубиць отримала ім’я "Йозеф" на честь Йозефа Машина, члена групи Спротиву "Три королі". Інші названі на честь учасників замаху на Гейдриха Яна Кубіша та Йозефа Габчика, а також на честь видатного чеського льотчика Карела Куттельвашера, який воював під час Другої світової війни у Королівських ВПС.
Збір коштів на гаубиці розпочався у листопаді 2024 року. Тоді ж ініціатива оголосила про новий збір коштів на закупівлю 500 безпілотників із боєприпасами та системами управління на суму 12,5 млн чеських крон (501 тис. євро).
З моменту запуску проєкту у травні 2022 року під час кількох зборів "Подарунок для Путіна" зібрав на зброю та інше військове обладнання для України вже понад 1 мільярд чеських крон.
З початку цього року ініціатива вже зібрала 120 млн крон, що більше, ніж за аналогічний період минулого та позаминулого років. Мартін Ондрачек пояснює це тим, що тривалість війни й кількість жертв посилюють готовність багатьох чехів робити внески.
Також раніше громадяни Чехії у рамках волонтерської ініціативи Darek pro Putina ("Подарунок для Путіна") зібрали гроші на гелікоптер UH-60 Black Hawk, який передадуть Україні.
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