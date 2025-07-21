Чеська ініціатива "Подарунок для Путіна" зібрала гроші на 6 гаубиць для ЗСУ

Про це повідомив організатор ініціативи Мартін Ондрачек, передає Radio Prague International.

Як зазначається, на зібрані гроші придбають шість нових гаубиць Д-30.

Ініціатива "Подарунок для Путіна" хоче символічно вшанувати пам'ять героїв чехословацької історії, тож кожну з гаубиць буде названо на честь одного з героїв Другої світової війни.

Ондрачек розповів, що одна з гаубиць отримала ім’я "Йозеф" на честь Йозефа Машина, члена групи Спротиву "Три королі". Інші названі на честь учасників замаху на Гейдриха Яна Кубіша та Йозефа Габчика, а також на честь видатного чеського льотчика Карела Куттельвашера, який воював під час Другої світової війни у Королівських ВПС.

Збір коштів на гаубиці розпочався у листопаді 2024 року. Тоді ж ініціатива оголосила про новий збір коштів на закупівлю 500 безпілотників із боєприпасами та системами управління на суму 12,5 млн чеських крон (501 тис. євро).

З моменту запуску проєкту у травні 2022 року під час кількох зборів "Подарунок для Путіна" зібрав на зброю та інше військове обладнання для України вже понад 1 мільярд чеських крон.

З початку цього року ініціатива вже зібрала 120 млн крон, що більше, ніж за аналогічний період минулого та позаминулого років. Мартін Ондрачек пояснює це тим, що тривалість війни й кількість жертв посилюють готовність багатьох чехів робити внески.

Також раніше громадяни Чехії у рамках волонтерської ініціативи Darek pro Putina ("Подарунок для Путіна") зібрали гроші на гелікоптер UH-60 Black Hawk, який передадуть Україні.



