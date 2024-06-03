Чеська поліція затримала чотирьох іноземців, пов'язаних із нападом на українських волонтерів

Про це повідомляє поліція Чехії у X (Twitter).

"У зв'язку з суботнім інцидентом на Старомнєстській площі співробітники поліції затримали в аеропорту Праги чотирьох іноземців. Слідчі порушили кримінальні справи за підозрою в скоєнні кількох злочинів. На підставі нових виявлених фактів справу, ймовірніше за все, перекваліфікують", - пишуть чеські правоохоронці.

Поліція також додає: "З огляду на триваюче вивчення всієї справи, наразі ми не будемо надавати жодної додаткової інформації".