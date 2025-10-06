Чи завадить шатдаун у США поставкам зброї до України: відповідь Зеленського
Президент Володимир Зеленський заявив, що тимчасове призупинення роботи уряду США не позначилося на постачанні американського озброєння Україні в рамках програми PURL
Про це він заявив на спільній пресконференції з з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом.
За словами президента, Київ і надалі отримує системи протиповітряної оборони Patriot, NASAMS, IRIS-T та Hawk. Водночас темпи передачі залежать від фінансових рішень Вашингтона.
Читайте також: Шатдаун по-трампівськи: як бюджетна війна у США загрожує економіці та Україні. Пояснюємо
"Американці розблокували можливості закупівлі Patriot, не тільки ракет, але й систем. І питання виключно в грошах. Тобто є плюси, бачите, є і мінуси. Як тільки щось ми там дипломатично розблокували, ну, з'являються інші дефіцитні речі. Тому я розраховую на заморожені російські активи", - підсумував Зеленський.
- У середу, 1 жовтня, уряд США вперше з 2019 року призупинив роботу уряду. Розпочався шатдаун через прострочення крайнього терміну фінансування конгресом.
- Біла Церква
