Чи завадить шатдаун у США поставкам зброї до України: відповідь Зеленського

Про це він заявив на спільній пресконференції з з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом.

За словами президента, Київ і надалі отримує системи протиповітряної оборони Patriot, NASAMS, IRIS-T та Hawk. Водночас темпи передачі залежать від фінансових рішень Вашингтона.

"Американці розблокували можливості закупівлі Patriot, не тільки ракет, але й систем. І питання виключно в грошах. Тобто є плюси, бачите, є і мінуси. Як тільки щось ми там дипломатично розблокували, ну, з'являються інші дефіцитні речі. Тому я розраховую на заморожені російські активи", - підсумував Зеленський.