Уряд США призупинив роботу вперше з 2019 року через непогодження фінансування
У середу, 1 жовтня, уряд США вперше з 2019 року призупинив роботу уряду. Розпочався шатдаун через прострочення крайнього терміну фінансування конгресом
Про це пише Bloomberg.
Шатдаун стався втретє за часів президентства Дональда Трампа.
Фінансовий рік у США розпочинається 30 вересня і закінчується 1 жовтня. Для уникнення зупинки роботи уряду американський конгрес має ухвалити законопроєкт про короткострокове фінансування або ж 12 окремих законопроєктів про фінансування протягом року.
Опівночі 1 жовтня конгрес пропустив термін подання відповідних заявок на фінансування, після чого розпочався шатдаун.
"Оскільки дві партії "замкнені в глухому куті" через субсидії на охорону здоров'я і використання моменту для формування проміжних виборів 2026 року, (шатдаун, – ред.) - і його економічні наслідки - можуть затягнутися", – пише Bloomberg.
За даними видання, якщо шатдаун триватиме протягом трьох тижнів, рівень безробіття в Америці може зрости до 4,6%-4,7% з 4,3% у серпні.
Зокрема, раніше Трамп припускав, що використає паузу в роботі уряду для масових звільнень федеральних працівників після тимчасових відпусток – приблизно 750 тис. державних службовців.
Зокрема, 14 березня цього року сенат США ухвалив законопроєкт про тимчасове фінансування уряду до 30 вересня, запобігши припиненню роботи американського уряду.
