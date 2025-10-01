Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Уряд США призупинив роботу вперше з 2019 року через непогодження фінансування

Уряд США призупинив роботу вперше з 2019 року через непогодження фінансування

Дар'я Куркіна
1 жовтня, 2025 середа
07:47
Світ конгрес США

У середу, 1 жовтня, уряд США вперше з 2019 року призупинив роботу уряду. Розпочався шатдаун через прострочення крайнього терміну фінансування конгресом

Зміст

Про це пише Bloomberg.  

Шатдаун стався втретє за часів президентства Дональда Трампа. 

Фінансовий рік у США розпочинається 30 вересня і закінчується 1 жовтня. Для уникнення зупинки роботи уряду американський конгрес має ухвалити законопроєкт про короткострокове фінансування або ж 12 окремих законопроєктів про фінансування протягом року. 

Опівночі 1 жовтня конгрес пропустив термін подання відповідних заявок на фінансування, після чого розпочався шатдаун. 

"Оскільки дві партії "замкнені в глухому куті" через субсидії на охорону здоров'я і використання моменту для формування проміжних виборів 2026 року, (шатдаун, – ред.) - і його економічні наслідки - можуть затягнутися", – пише Bloomberg. 

За даними видання, якщо шатдаун триватиме протягом трьох тижнів, рівень безробіття в Америці може зрости до 4,6%-4,7% з 4,3% у серпні. 

Зокрема, раніше Трамп припускав, що використає паузу в роботі уряду для масових звільнень федеральних працівників після тимчасових відпусток – приблизно 750 тис. державних службовців. 

  • Зокрема, 14 березня цього року сенат США ухвалив законопроєкт про тимчасове фінансування уряду до 30 вересня, запобігши припиненню роботи американського уряду.

Теги:
Новини
політика
Дональд Трамп
США
Економіка
