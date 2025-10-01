Уряд США призупинив роботу вперше з 2019 року через непогодження фінансування

Про це пише Bloomberg.

Шатдаун стався втретє за часів президентства Дональда Трампа.

Фінансовий рік у США розпочинається 30 вересня і закінчується 1 жовтня. Для уникнення зупинки роботи уряду американський конгрес має ухвалити законопроєкт про короткострокове фінансування або ж 12 окремих законопроєктів про фінансування протягом року.

Опівночі 1 жовтня конгрес пропустив термін подання відповідних заявок на фінансування, після чого розпочався шатдаун.

"Оскільки дві партії "замкнені в глухому куті" через субсидії на охорону здоров'я і використання моменту для формування проміжних виборів 2026 року, (шатдаун, – ред.) - і його економічні наслідки - можуть затягнутися", – пише Bloomberg.

За даними видання, якщо шатдаун триватиме протягом трьох тижнів, рівень безробіття в Америці може зрости до 4,6%-4,7% з 4,3% у серпні.