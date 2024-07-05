Дані екзит-полів: на дострокових виборах у Британії переконливо перемагають лейбористи

Такими є дані екзит-полу, який проводила компанія Ipsos UK для Sky News, BBC та ITV News.

За прогнозами, лейбористи отримають 410 місць, що дасть партії більшість у 170 місць. Натомість Консервативна партія отримає 131 місце. Таким чином уперше за 14 років влада може перейти від Консервативної партії до лейбористів.

Це найгірший результат консерваторів за 190 років у Великій Британії. А якщо Лейбористська партія переможе з більшістю в 170 місць, це стане найкращим результат, який будь-яка партія у Британії бачила з 2001 року.

Лідер Лейбористської партії Кір Стармер у соцмережі X (колишній твіттер) подякував усім, хто голосував за його політичну силу.

Своїм виборцям подякував і чинний прем'єр Великої Британії Ріші Сунак - очільник Консервативної партії.

"Сотням кандидатів від консерваторів, тисячам волонтерів і мільйонам виборців: Дякую за вашу важку роботу, дякую за підтримку та дякую за ваш голос", - написав він у X.