Дані екзит-полів: на дострокових виборах у Британії переконливо перемагають лейбористи
На дострокових виборах у Великій Британії, що відбулися 4 липня, лейбористи переконливо перемагають Консервативну партію, яка перебувала при владі в країні з 2010 року
Такими є дані екзит-полу, який проводила компанія Ipsos UK для Sky News, BBC та ITV News.
За прогнозами, лейбористи отримають 410 місць, що дасть партії більшість у 170 місць. Натомість Консервативна партія отримає 131 місце. Таким чином уперше за 14 років влада може перейти від Консервативної партії до лейбористів.
Це найгірший результат консерваторів за 190 років у Великій Британії. А якщо Лейбористська партія переможе з більшістю в 170 місць, це стане найкращим результат, який будь-яка партія у Британії бачила з 2001 року.
Лідер Лейбористської партії Кір Стармер у соцмережі X (колишній твіттер) подякував усім, хто голосував за його політичну силу.
Своїм виборцям подякував і чинний прем'єр Великої Британії Ріші Сунак - очільник Консервативної партії.
"Сотням кандидатів від консерваторів, тисячам волонтерів і мільйонам виборців: Дякую за вашу важку роботу, дякую за підтримку та дякую за ваш голос", - написав він у X.
- У четвер, 4 липня, у Великій Британії відбулося голосування на дострокових виборах. Британці визначали новий склад Палати представників.
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