У Великій Британії 4 липня почнеться голосування на дострокових виборах
У четвер, 4 липня, у Великій Британії стартує голосування на дострокових виборах. Британці визначатимуть новий склад Палати представників
Про це повідомляє BBC, передає Європейська правда.
У виданні зазначають, що, згідно з прогнозами, вибори можуть призвести до переходу влади від Консервативної партії до лейбористів вперше за 14 років.
Виборчі дільниці 4 липня працюватимуть із 07:00 за місцевим часом і до 22:00, їх розгорнуть у 650 округах Англії, Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії.
Після закриття дільниць одразу почнеться підрахунок голосів та публікація екзитполів. Перші результати по округах можуть оприлюднити вже після 23:00, але остаточні підсумки оголосять, ймовірніше, близько 09:00.
- 30 червня у Франції відбувся перший тур парламентських виборів, за результатами якого перемогла ультраправа партія "Національне об'єднання".
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