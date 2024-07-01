Парламентські вибори у Франції: у першому турі перемагає партія "Національне об’єднання"

Про це повідомляє BFM TV.

Ультраправа партія "Національне об'єднання" (RN) на чолі з Джорданом Барделла отримала найбільше голосів (33,14%), випереджаючи "Новий народний фронт" (NFP) з 27,99%. Президентський табір, представлений коаліцією "Відродження", відстав з 20% голосів.

Джордан Барделла, лідер RN, відомий своїми радикальними поглядами та антиімміграційною риторикою. Він обіцяє "повернути Францію французам" та бореться проти "ісламізму" та "глобалізації".

Новий народний фронт (NFP), очолюваний Олів'є Фауром, об'єднує ліві сили, які прагнуть до соціальної справедливості та екологічного захисту.

Партія "Відродження, яку очолює Габріель Аттал, представляє президентський табір та прагне зберегти владу.

Результати першого туру свідчать про значне зростання популярності ультраправих у Франції. Партія "Національне об'єднання", яка раніше вважалась маргінальною, тепер є однією з найвпливовіших політичних сил країни.

Результати першого туру:

"Національне об'єднання " - 33,14% (255-295 потенційних депутатських мандатів);

" - 33,14% (255-295 потенційних депутатських мандатів); "Новий народний фронт " - 27,99% (від 120 до 140 потенційних місць);

" - 27,99% (від 120 до 140 потенційних місць); " Відродження " - 20,04% (від 90 до 125 потенційних місць);

" - 20,04% (від 90 до 125 потенційних місць); Республіканці / UDI / Ліві - 10,74% (від 35 до 45 потенційних місць);

Зелені, регіонали - 2,0% (від 10 до 14 потенційних місць);

Ліві або дисидентські (дисидентські NFP, DVG, RDG) - 1,5% (11-12 потенційних місць).

Другий тур парламентських виборів відбудеться 7 липня.