Найвища явка з 1978 року й перше місце союзу ультраправих з правими: як у Франції пройшов перший тур дострокових парламентських виборів

Перший тур дострокових парламентських виборів у Франції не приніс несподіванок. Про це свідчать дані екзит-полу компанії Ipsos-Talan для France Télévisions, Radio France, France 24, RFI та LCP, оприлюднені на порталі FranceInfo після зачинення виборчих дільниць о 20:00 за місцевим часом (21:00 за Києвом).

Найбільше голосів отримали:

крайньо праві та праві з "Національного об'єднання" - 34%,

ліві з "Нового народного фронту" - 28,1%,

центристи з "Відродження" чинного президента Макрона - 20,3%

Якщо брати за кількістю депутатських місць, то, як підрахувала газета Le Figaro, три партії-фаворити першого туру матимуть наступну кількість депутатських крісел:

"Національне об’єднання" - від 240 до 270 депутатів,

"Новий народний фронт" - від 180 до 200 депутатів,

"Відродження" - від 60 до 90 депутатів.

Якою була явка

Проміжні дані про явку виборців на 17-ту годину - за три години до завершення голосування - підтверджують прогнози щодо вкрай високої активності виборців, яка може стати рекордною за останні кілька десятиліть, передає RFI.

Як зазначає радіостанція, "о 17:00 у материковій частині Франції явка склала 59,39%, або на 20% більше, ніж у той же час у 2022 році, вказало Міністерство внутрішніх справ".

Соціологи з IPSOS кажуть, що на момент закриття виборчих дільниць - а це 20:00 за місцевим часом (21:00 за Києвом) - кінцевий показник явки може становити 67,5%.

Це найвищий показник із 1978 року, коли за аналогічних обставин у першому турі виборів до парламенту на дільницях загалом побувало 69% французів із правом голосу.

Що каже прогноз

Це голосування здатне сформувати перший із часів Другої світової війни парламент з впливовою ультраправою фракцією.

Згідно із передвиборчими прогнозами та опитуваннями французької громадськості, спільний партійний список ультраправих та правих (республіканців) під егідою "Національного об'єднання" Марін Ле Пен може в кінцевому рахунку отримати 35-37% голосів, лівий альянс "Новий народний фронт" - 27,5-29%, а центристський табір Макрона - 20-21%.

У разі перемоги "Національного об’єднання" новим прем’єр-міністром країни може стати 29-річний Жордан Барделла - ставленик Марін Ле Пен, що не має серйозного політичного досвіду.

Водночас Макрон неодноразово запевняв, що залишиться президентом країни, попри результати виборів. І, власне, його партія спробує створити коаліцію з лівими, адже зробити це з табором Ле Пен для "Відродження" є неможливим.

Самі ж нинішні дострокові вибори Макрон оголосив після того, як "Національне об'єднання" стало найпопулярнішою у французів політсилою за підсумками нещодавніх виборів до Європарламенту.

Як обирають депутатів Національних зборів Франції

577 депутатів нижньої палати французького парламенту отримують від виборців свої мандати за мажоритарною системою у два тури - в одномандатних округах. Цьогоріч перший тур проходить сьогодні, 30 червня, а другий відбудеться 7 липня.

До другого туру проходять щонайменше два кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів у першому турі. Але за підсумками першого дня голосування фіналістів може бути і троє (вкрай рідко - четверо): для виходу до другого туру достатньо отримати голоси не менше ніж 12,5% від кількості зареєстрованих в окрузі виборців. За високої явки число таких "трикутників" значно зростає, пояснює RFI.

Кандидата може бути обрано депутатом відразу ж у першому турі, але таке трапляється вкрай рідко. Для перемоги у перший день виборів політик має здобути понад 50% голосів тих, хто прийшов на дільниці. І це мають бути голоси щонайменше 25% від кількості виборців, внесених до списків у даному окрузі.