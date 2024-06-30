У Франції розпочався перший тур дострокових парламентських виборів: на що вплине ймовірна перемога ультраправих

Про це пише Reuters.

Виборчі дільниці відкрилися о 6 ранку за Гринвічем і закриваються о 16:00 у малих містах і о 18:00 у великих, після цього очікуються перші екзит-поли і прогнози щодо розподілу місць у вирішальному другому турі через тиждень.

Голосування відбуватиметься у два тури. Остаточні результати дострокових виборів стануть відомими 7 липня.

Це голосування може сформувати перший з часів Другої світової війни ультраправий парламент у Франції, що своєю чергою може призвести до "кардинальних змін". Як зазначається, Ле Пен та її партія виступають за антиміграційну політику, євроскептицизм та зменшення військової підтримки для України.

Згідно з передвиборчими прогнозами та опитуваннями французької громадськості "Національне об'єднання" Марін Ле Пен може отримати 35-37% голосів, лівий альянс "Новий народний фронт" - 27,5-29%, а центристський табір Макрона - 20-21%.

У разі перемоги "Національного об’єднання" новим прем’єр-міністром країни може стати 29-річний Жордан Барделла - ставленик Марін Ле Пен, що не має серйозного політичного досвіду. Водночас Макрон неодноразово запевняв, що залишиться президентом країни, попри результати виборів.

Як пише Reuters, перемога "Національного об'єднання" також призведе до невизначеності щодо позиції Франції у російсько-українській війні. Ле Пен має історію проросійських настроїв, і хоча зараз партія заявляє, що допоможе Україні захистити себе від російських загарбників, вона також встановила червоні лінії, такі як відмова від надання ракет дальнього радіуса дії.