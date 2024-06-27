Ле Пен пообіцяла заблокувати відправку французьких військових до України, у разі перемоги на виборах

Про це інформує BBC.

За її словами, якщо партія "Національне об’єднання" здобуде перемогу на виборах і сформує уряд, то президент Емманюель Макрон не зможе відправити французькі війська в Україну. Вона назвала це межею, яку її партія не дозволить перейти.

"Для президента звання головнокомандувача збройними силами - це почесне звання, оскільки саме прем'єр-міністр контролює фінансові потоки", - заявила Ле Пен в інтерв'ю газеті Le Télégramme.

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У неділю у Франції відбудеться голосування в першому з двох турів дострокових парламентських виборів.