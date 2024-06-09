Макрон розпустив Національні збори: в чому причина і коли нові вибори

Про це повідомляє Franceinfo.

"Я почув ваше повідомлення, ваші занепокоєння, і я не залишу їх без відповіді. Тому я не можу діяти так, ніби нічого не сталося наприкінці цього дня. Нехай суверенний народ висловиться, немає нічого більш республіканського", - заявив Макрон після виборів до Європарламенту.

Зазначається, що перший тур позачергових виборів відбудеться 30 червня, другий - 7 липня.

"За кілька хвилин я підпишу указ про скликання парламентських виборів, які відбудуться 30 червня для першого туру та 7 липня для другого", - заявив Еммануель Макрон.

Що передувало

У неділю, 9 червня, у 20 країнах Європи відбулися вибори до Європейського парламенту, які, як очікується, можуть змінити майбутнє найбільшого у світі торговельного блоку.

За даними Le Figaro із посиланням на екзит-поли, у Франції перемогла партія "Національне об'єднання" Марін Ле Пен. Натомість партія "Відродження" Еммануеля Макрона отримала друге місце.