Макрон розпустив Національні збори: в чому причина і коли нові вибори
Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про розпуск Національних зборів після виборів до Європарламенту. Перший тур виборів має відбутися 30 червня
Про це повідомляє Franceinfo.
"Я почув ваше повідомлення, ваші занепокоєння, і я не залишу їх без відповіді. Тому я не можу діяти так, ніби нічого не сталося наприкінці цього дня. Нехай суверенний народ висловиться, немає нічого більш республіканського", - заявив Макрон після виборів до Європарламенту.
Зазначається, що перший тур позачергових виборів відбудеться 30 червня, другий - 7 липня.
"За кілька хвилин я підпишу указ про скликання парламентських виборів, які відбудуться 30 червня для першого туру та 7 липня для другого", - заявив Еммануель Макрон.
Що передувало
У неділю, 9 червня, у 20 країнах Європи відбулися вибори до Європейського парламенту, які, як очікується, можуть змінити майбутнє найбільшого у світі торговельного блоку.
За даними Le Figaro із посиланням на екзит-поли, у Франції перемогла партія "Національне об'єднання" Марін Ле Пен. Натомість партія "Відродження" Еммануеля Макрона отримала друге місце.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.13 Купівля 40.13Продаж 40.71
- EUR Купівля 43.61Продаж 44.44
- Актуальне
- Важливе