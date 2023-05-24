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Ле Пен назвала Крим легітимною частиною Росії

24 травня, 2023 середа
18:22
Світ Марін Ле Пен

Лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен назвала окупований Крим легітимною частиною Росії, заявивши про нібито вільне волевиявлення жителів півострова

Про це вона заявила на слуханнях із питань іноземного втручання у Національних зборах Франції, передає BFMTV.

"Мені неодноразово доводилося висловлювати свою позицію щодо приєднання Криму... Я вважаю, що жителі Криму вільно висловилися, проголосувавши за приєднання до Росії", - сказала Ле Пен.

На її думку, жодної анексії не було.

Політикиня стверджує, що під час поїздки до Криму в червні 2013 року бачила тяжіння людей до Росії, а не до України.

  • Раніше Ле Пен казала, що перемога України над РФ нібито розв'яже Третю світову війну.
Новини
Росія
Франція
Крим
Марін Ле Пен
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