Ле Пен заявила, що перемога України над РФ розв'яже Третю світову війну

Про це вона сказала в інтерв'ю El Pais.

"Коли така нація, як Росія, нападає на іншу націю та загрожує її суверенітету, немає можливої ​​рівновіддаленості, ви повинні зайняти позицію", – сказала Ле Пен.

На її думку, Захід не повинен відправляти Україні наступальну зброю. Також вона заявила, що підтримує санкції проти РФ, але не ті, що стосуються енергетики.

Найкращим рішенням, яке нібито покладе край війні, Ле Пен уважає мирні переговори й закликає розпочати їх якомога швидше.

"Якщо Росія виграє війну, це буде катастрофою, тому що всі країни з територіальним конфліктом будуть думати, що вони можуть вирішити його зброєю. Якщо Україна переможе, це буде означати, що НАТО вступило у війну, тому що я переконана, що Україна без сили НАТО не може військово перемогти Росію. А це означає, що Третю світову війну розв’язано", - наголосила Ле Пен.