Делегація Панафриканського парламенту відвідала окуповану Донеччину: Україна висловила рішучий протест

Про це повідомляє МЗС України.

Делегація Панафриканського парламенту у складі представників Ефіопії, Танзанії, Малаві, Уганди, Південного Судану, Коморських островів, Екваторіальної Гвінеї, Джибуті, Есватіні, Замбії, Сомалі та Мозамбіку відвідала тимчасово окуповану Донецьку область.

"Взявши участь у російській пропагандистській акції, африканські парламентарі виявили грубу неповагу до суверенітету і територіальної цілісності України та знехтували основоположними принципами міжнародного права", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що візит африканської делегації суперечить "духу дружби та взаємної поваги", а також завдає серйозної шкоди репутації Панафриканського парламенту.

"Повним абсурдом є зроблені ними в ході цього візиту заяви про протидію колоніалізму, зроблені на українській землі, яка незаконно захоплена Росією в ході неоколоніальної загарбницької війни проти України", - пише МЗС.

У Міністерстві сподіваються, що цей візит та висловлення посадовців не відображають офіційної позиції Африканського Союзу та Панафриканського парламенту.

Так, МЗС вимагає від керівництва Африканського Союзу та Панафриканського парламенту рішуче засудити відвідання його представниками тимчасово окупованої території Донецької області України та надалі уникати будь-яких контактів з представниками російської окупаційної адміністрації на тимчасово окупованих територіях України.