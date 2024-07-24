Демілітаризована Газа, звинувачення у геноциді, подяки Байдену і Трампу: Нетаньягу виступив у Конгресі США

Про це повідомляє CNN.

Зокрема глава ізраїльського уряду окреслив своє бачення повоєнної Гази.

"Моє бачення того дня - це демілітаризована та дерадикалізована Газа. Ізраїль не прагне переселяти Газу, але в доступному для огляду майбутньому ми повинні зберегти там головний контроль безпеки, щоб запобігти відродженню терору, щоб гарантувати, що Газа більше ніколи не стане загрозою для Ізраїлю", - сказав він.

Нетаньягу заявив, що Ізраїль продовжуватиме вести війну в Газі, "доки ми не знищимо військовий потенціал ХАМАСу та його правління в Газі та не повернемо всіх наших заручників додому".

Він сказав, що Ізраїль не погодиться ні на що менше.

Пришвидшення допомоги США

Під час виступу у Конгресі Біньямін Нетаньягу закликав США прискорити військову допомогу Ізраїлю.

"Швидка військова допомога США може значно прискорити припинення війни в Газі та допомогти запобігти ширшій війні на Близькому Сході", – сказав він.

Також зазначається, що у своїй промові ізраїльський прем’єр послався на заклик колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Вінстона Черчилля до США про допомогу під час Другої світової війни: "Дайте нам інструменти, і ми закінчимо роботу".

"Сьогодні, коли Ізраїль воює на передовій цивілізації, я також звертаюся до Америки: дайте нам інструменти швидше, і ми швидше завершимо роботу", - сказав він.

Звинувачення Ізраїлю в геноциді

У Конгресі США прем’єр-міністр Ізраїлю відповів на звинувачення в причетності до геноциду проти палестинців у Газі та назвав це "обурливим наклепом".

"Обурливі наклепи, які малюють Ізраїль як расистський і геноцидний, мають на меті делегітимізувати Ізраїль, демонізувати єврейську державу та демонізувати євреїв всюди", - заявив Нетаньягу.

Також він висловив критику на звинувачення Міжнародного кримінального суду в тому, що Ізраїль морить голодом палестинців у Газі, прем’єр назвав це "цілковитою нісенітницею" та "повною вигадкою".

Нетаньяху також сказав, що Ізраїль "допустив понад 40 тис. вантажівок з гуманітарною допомогою в'їхати в Газу", - в CNN зазначають, що це число оскаржує ООН.

Нетаньягу подякував Байдену

Біньямін Нетаньягу подякував президенту США Джо Байдену за "півстолітню дружбу з Ізраїлем".

"Ми з президентом Байденом знайомі більше 40 років. Я хочу подякувати йому за півстолітню дружбу з Ізраїлем і за те, що він, як він каже, є гордим сіоністом. Насправді він каже, гордий ірландсько-американський сіоніст", – сказав він.

Прем’єр Ізраїлю також подякував Байдену за зусилля зі звільнення заручників, яких утримують у Газі.

"Я дякую президенту Байдену за його щиру підтримку Ізраїлю. Після жорстокого нападу 7 жовтня він справедливо назвав ХАМАС "чистим злом". Він відправив два авіаносці на Близький Схід, щоб стримати більш широку війну, і він прибув до Ізраїлю, щоб бути з нами в найтемнішу годину, візит, який ніколи не буде забутий", – сказав Нетаньягу

Прем’єр-міністр Ізраїлю подякував Трампу

Крім того Нетаньягу подякував колишньому президенту США Дональду Трампу "за все, що він зробив для Ізраїлю".

"Я також хочу подякувати президенту Трампу за все, що він зробив для Ізраїлю, від визнання суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами до протистояння агресії Ірану, до визнання Єрусалиму нашою столицею та перенесення туди американського посольства", – сказав він.

Нетаньягу додав, що "як і американці, ізраїльтяни відчули полегшення", що Трамп пережив замах на мітингу в Пенсильванії.