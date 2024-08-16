Держдеп США схвалив продаж Німеччині до 600 ракет Patriot на $5 млрд
Державний департамент США погодив потенційний продаж Німеччині до 600 протиповітряних ракет Patriot орієнтовною вартістю 5 млрд доларів
Про це повідомили у Пентагоні, пише Reuters.
"Запропонований продаж покращить здатність Німеччини протистояти поточним і майбутнім загрозам і підвищить обороноздатність її збройних сил", - йдеться у заяві.
Основним підрядником з реалізації цього потенційного продажу буде американська компанія Lockheed Martin, повідомили у Пентагоні.
Минулого місяця джерело Reuters повідомило, що згідно з новими оборонними планами НАТО, Німеччина повинна буде у чотири рази посилити свою протиповітряну оборону, щоб захистити інфраструктуру і збройні сили у разі серйозної напруженості або війни.
Як пише видання, під час холодної війни, Німеччина мала 36 робочих установок Patriot, але на сьогодні німецькі сили скоротилися до 9 одиниць. Це зокрема пов'язано з передачею трьох систем Україні після повномасштабного російського вторгнення у 2022 році.
- Польща підписала зі Сполученими Штатами Америки контракт на $1,2 млрд на виробництво 48 пускових установок M903, що є у складі систем батарей Patriot.
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