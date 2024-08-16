Держдеп США схвалив продаж Німеччині до 600 ракет Patriot на $5 млрд

Про це повідомили у Пентагоні, пише Reuters.

"Запропонований продаж покращить здатність Німеччини протистояти поточним і майбутнім загрозам і підвищить обороноздатність її збройних сил", - йдеться у заяві.

Основним підрядником з реалізації цього потенційного продажу буде американська компанія Lockheed Martin, повідомили у Пентагоні.

Минулого місяця джерело Reuters повідомило, що згідно з новими оборонними планами НАТО, Німеччина повинна буде у чотири рази посилити свою протиповітряну оборону, щоб захистити інфраструктуру і збройні сили у разі серйозної напруженості або війни.

Як пише видання, під час холодної війни, Німеччина мала 36 робочих установок Patriot, але на сьогодні німецькі сили скоротилися до 9 одиниць. Це зокрема пов'язано з передачею трьох систем Україні після повномасштабного російського вторгнення у 2022 році.