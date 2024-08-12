Польща підписала угоду на $1,2 млрд щодо виробництва 48 пускових установок для Patriot

Про це повідомляють Bloomberg і Reuters.

За словами міністра оборони Владислава Косніяка-Камиша, пускові установки виготовлятимуться в Польщі.

Водночас контракт був підписаний між PGZ Huta Stalowa Wola та американським концерном Raytheon.

"Коли справа доходить до протиповітряної оборони, Польща ніколи не була настільки розвиненою, як сьогодні", - заявив посол США Марк Бжезінський.

Reuters зазначає, що після початку повномасштабної війни РФ проти України для країн-членів східного флангу НАТО пріоритетом стала оборона. Водночас Польща у 2024 році, бажаючи зміцнити свої збройні сили, збільшила витрати близько до 4% від ВВП.

"Угода про виробництво 48 пускових станцій Patriot M903 зміцнює співпрацю між польською та оборонною промисловістю США та відкриває шлях для подальших контрактів на постачання компонентів до кінця десятиліття", - пише Bloomberg.