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Польща підписала угоду на $1,2 млрд щодо виробництва 48 пускових установок для Patriot

Дар'я Куркіна
12 серпня, 2024 понедiлок
15:56
Світ Системи протиповітряної оборони Patriot у Польщі

Польща підписала зі Сполученими Штатами Америки контракт на $1,2 млрд на виробництво 48 пускових установок M903, що є у складі систем батарей Patriot

Зміст

Про це повідомляють Bloomberg і Reuters.

За словами міністра оборони Владислава Косніяка-Камиша, пускові  установки виготовлятимуться в Польщі.

Водночас контракт був підписаний між PGZ Huta Stalowa Wola та американським концерном Raytheon.

"Коли справа доходить до протиповітряної оборони, Польща ніколи не була настільки розвиненою, як сьогодні", - заявив посол США Марк Бжезінський.

Reuters зазначає, що після початку повномасштабної війни РФ проти України для країн-членів східного флангу НАТО пріоритетом стала оборона. Водночас Польща у 2024 році, бажаючи зміцнити свої збройні сили, збільшила витрати близько до 4% від ВВП.

"Угода про виробництво 48 пускових станцій Patriot M903 зміцнює співпрацю між польською та оборонною промисловістю США та відкриває шлях для подальших контрактів на постачання компонентів до кінця десятиліття", - пише Bloomberg.

  • 8 липня Сполучені Штати Америки виділили Польщі кредит на суму 2 млрд доларів у рамках програми іноземного військового фінансування.
Теги:
Польща
зброя
військові
ППО
США
Військові новини
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