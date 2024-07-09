Танки Abrams, Patriot і літаки F-35: Польща отримала від США військову допомогу на $2 млрд

Про це йдеться у заяві офіційного представника Держдепартаменту США Метью Міллера.

"Польща є непохитним союзником США, і ця угода ще більше посилить східний фланг НАТО", - наголосив Міллер.

Він додав, що Польща проводить масштабну програму модернізації збройних сил, включаючи закупівлю американського оборонного обладнання, такого як літаки F-35, ракетні системи Patriot та основні бойові танки Abrams.

"Польща є лідером в НАТО, нині витрачаючи 4% ВВП на оборону, що є найвищим показником в Альянсі. У Польщі розміщено тисячі військовослужбовців США та союзників, включаючи штаб-квартиру V корпусу США (передового базування) у Познані", - йдеться у повідомленні.

У заяві зазначається, що США виділяють до 60 млн доларів у вигляді іноземного військового фінансування для субсидування процентної ставки за цим кредитом, що допоможе прискорити модернізацію оборони Польщі за рахунок підтримки термінових закупівель оборонних товарів та послуг зі США.