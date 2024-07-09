Танки Abrams, Patriot і літаки F-35: Польща отримала від США військову допомогу на $2 млрд
У понеділок, 8 липня, Сполучені Штати Америки виділили Польщі кредит на суму 2 млрд доларів у рамках програми іноземного військового фінансування
Про це йдеться у заяві офіційного представника Держдепартаменту США Метью Міллера.
"Польща є непохитним союзником США, і ця угода ще більше посилить східний фланг НАТО", - наголосив Міллер.
Він додав, що Польща проводить масштабну програму модернізації збройних сил, включаючи закупівлю американського оборонного обладнання, такого як літаки F-35, ракетні системи Patriot та основні бойові танки Abrams.
"Польща є лідером в НАТО, нині витрачаючи 4% ВВП на оборону, що є найвищим показником в Альянсі. У Польщі розміщено тисячі військовослужбовців США та союзників, включаючи штаб-квартиру V корпусу США (передового базування) у Познані", - йдеться у повідомленні.
У заяві зазначається, що США виділяють до 60 млн доларів у вигляді іноземного військового фінансування для субсидування процентної ставки за цим кредитом, що допоможе прискорити модернізацію оборони Польщі за рахунок підтримки термінових закупівель оборонних товарів та послуг зі США.
- У березні у генштабі Польщі заявили, що 300 тис. солдатів НАТО перебувають у стані високої готовності й негайно прибудуть до Польщі в разі загрози країні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.54 Купівля 40.54Продаж 41.06
- EUR Купівля 43.79Продаж 44.56
- Актуальне
- Важливе