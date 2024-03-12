Варшава розраховує, що в разі загрози країні НАТО надішле в Польщу 300 тис. солдатів

Про це заявив заступник начальника генштабу Польщі Кароль Димановський.

За його словами, зараз на території Польщі дислокуються кілька тисяч американських солдатів, які залучені до навчань.

Відповідаючи на запитання ведучого щодо того, чи можливо, що кількість військових США у Польщі збільшиться до 100 тис., він сказав, що це реалістичний сценарій.

"Це плани НАТО, які були схвалені на політичному рівні на останньому саміті Альянсу у Вільнюсі. Раніше в штаб-квартирі Альянсу перебувало 40 тис. солдатів, зараз їх 300 тис.", – сказав Димановський.

Заступник начальника генштабу зазначив, що "солдати прибудуть у країну в разі загрози ще до початку війни". За його словами, в Альянсі є різні готові сценарії, щоб адекватно відповісти на агресію.