Держдеп США видалив з сайту рядок про те, що не підтримує незалежність Тайваню. У Китаї відреагували
З офіційного сайту Державного департаменту США зникла згадка про те, що країна не підтримують незалежність Тайваню. У Китаї обурилися
Про це повідомляє CNN.
Державний департамент під час оновлення свого сайту прибрав фразу "ми не підтримуємо незалежність Тайваню" - позицію, якої довгий час дотримувався Вашингтон.
Своєю чергою міністерство закордонних справ Китаю закликало США "негайно виправити свої помилки" щодо надпису, інакше існує ризик "подальшої серйозної шкоди" китайсько-американським відносинам, які знову піддаються випробуванню поверненням політики Трампа "Америка понад усе".
"Перегляд Державним департаментом США списку фактів, що стосуються американо-тайванських відносин, являє собою серйозний регрес у його позиції щодо Тайваню...(і) надсилає серйозно помилковий сигнал сепаратистським силам, які виступають за незалежність Тайваню", - заявив речник міністерства Го Цзякун.
- Бюро національної безпеки Тайваню повідомило про суттєве зростання кількості випадків шпигунства на користь Китаю. У 2024 році 64 тайванців було звинувачено в шпигунській діяльності, що на третину більше порівняно з попереднім роком.
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