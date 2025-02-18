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Держдеп США видалив з сайту рядок про те, що не підтримує незалежність Тайваню. У Китаї відреагували

Катерина Єсікова
18 лютого, 2025 вiвторок
08:22
Світ Тайвань прапор

З офіційного сайту Державного департаменту США зникла згадка про те, що країна не підтримують незалежність Тайваню. У Китаї обурилися

Зміст

Про це повідомляє CNN.

Державний департамент під час оновлення свого сайту прибрав фразу "ми не підтримуємо незалежність Тайваню" - позицію, якої довгий час дотримувався Вашингтон.

Своєю чергою міністерство закордонних справ Китаю закликало США "негайно виправити свої помилки" щодо надпису, інакше існує ризик "подальшої серйозної шкоди" китайсько-американським відносинам, які знову піддаються випробуванню поверненням політики Трампа "Америка понад усе".

"Перегляд Державним департаментом США списку фактів, що стосуються американо-тайванських відносин, являє собою серйозний регрес у його позиції щодо Тайваню...(і) надсилає серйозно помилковий сигнал сепаратистським силам, які виступають за незалежність Тайваню", - заявив речник міністерства Го Цзякун.

  • Бюро національної безпеки Тайваню повідомило про суттєве зростання кількості випадків шпигунства на користь Китаю. У 2024 році 64 тайванців було звинувачено в шпигунській діяльності, що на третину більше порівняно з попереднім роком.
Теги:
Новини
Китай
Тайвань
США
Військові новини
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