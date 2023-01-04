Про це в ефірі Еспресо заявив дипломат Валерій Чалий.

"Перемога України - це результат, який підсилить світ. Вона дасть можливість паузи для політиків знайти оптимальну нову глобальну модель. Поки що, ця зруйнована і РФ продовжує її руйнувати - ніякої відповіді не можуть знайти ні в Радбезі, ні в інших структурах. Щось шукають, але дуже повільно та неефективно", - вважає він.

На думку Чалого, потрібно дати якусь паузу дипломатії для світу, її дасть перемога України.

"Якщо ні, то війна швидко переміститься не тільки на територію РФ, але вона піде далі. Це може бути дійсно більш активні дії Китаю в своєму регіоні, конфлікти в Європі. Непроста ситуація між Туреччиною і Грецією, Косово із Сербією. Всі дивляться, чи можна так як робить Путін, чи можна право сили ставити зверху. Як тільки всі відчують, що його можна ставити зверху без великих наслідків світ покотиться в дуже багато локальних регіональних конфліктів", - наголосив дипломат.

Він додав, що від Китаю дійсно багато залежить - він дивиться на ситуацію, що виходить у Путіна і буде свої дії планувати.

"Моє враження - Китай може піти (на конфлікт, - ред.) швидше, ніж ми розраховуємо. Він пробуксовує. Сі Цзіньпін може перейти до закручування гайок всередині країни - створення більш жорсткої моделі поліцейської держави. Тоді неминучими стануть активні дії назовні. Країнам Заходу потрібно зараз максимально вкластись в перемогу України, щоб не допустити такого розвитку подій", - підсумував Чалий.