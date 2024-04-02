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Ексклюзив

Діяльність спецпредставниці США Пріцкер є важливою для України, ми це побачимо, - профессор Айзенберг

2 квітня, 2024 вiвторок
20:50
Світ Пенні Пріцкер

Настане момент, коли ми побачимо, що зробила для України спецпредставниця США з питань відновлення України Пенні Пріцкер

Про це заявив професор Нью-Йоркського університету Ігор Айзенберг у етері телеканалу "Еспресо". 

"Рано чи пізно обов'язково настане час, коли буде більше турбот про відновлення України, ніж про бойові дії. Завдяки тому, що робить Пенні Пріцкер, буде можливість акумулювати інвестиції, тобто заохотити інвестиції в Україну, передусім приватні. Також можливо вдасться залучити державні інвестиції з якихось країн, зокрема зі США, звичай", - зазначив він.

Пенні Пріцкер проводить багато зустрічей з власниками приватних компаній, які були б зацікавлені вкладати гроші в Україну, коли це буде безпечно, зауважив Айзенберг.

"Такий момент обов'язково настане, і тоді ми робимо, що Пріцкер велику роботу виконує зараз. Можливо цього непомітно, але її діяльність є дуже важливою. Нещодавно вона була в кількох країнах Центральної Європи, також відвідує країни Західної Європи, проводить багато зустрічей у США. Тому роль Пенні Пріцкер насправді велика", - додав він.

  • 2 квітня з візитом до Львова приїхали Спеціальна представниця США з питань відновлення України Пенні Пріцкер та Надзвичайна і Повноважна пані Посол США в Україні Бріджит Брінк.

Теги:
Суспільство
Україна
Війна з Росією
США
допомога Україні
допомога США Україні
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