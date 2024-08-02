"Діятимемо відповідно до законів міжнародного права": премʼєр Молдови Речан про повернення українських чоловіків
Премʼєр-міністр Молдови Дорін Речан коментуючи питання про повернення українських військовозобовʼязаних заявив, що його держава діятиме згідно з міжнародним правом
Про це повідомляє NewsMaker.
Премʼєру нагадали про слова посла України у Молдові Марка Шевченка, що Київ і Кишинів ведуть "певний діалог" стосовно повернення військовозобовʼязаних чоловіків, які втекли від мобілізації, в Україну.
"Україна має такі побажання щодо всіх країн, де перебувають українці. Ми, як і всі, дотримуємося міжнародних правил та прав людини. Ми діятимемо відповідно до тих законів, які існують у міжнародному праві", - відповів Речан.
Водночас на питання, чи означає це, що Молдова не видаватиме військовозобовʼязаних громадян України, він уточнив: Кишинів "буде дотримуватись міжнародного законодавства в тому, що стосується прав людини".
- 31 липня повідомлялось, що російські пропагандисти вигадали новий фейк про те, що влада Молдови готова негайно повернути в Україну біженців мобілізаційного віку. У молдовському МЗС спростували цю інформацію.
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