"Діятимемо відповідно до законів міжнародного права": премʼєр Молдови Речан про повернення українських чоловіків

Про це повідомляє NewsMaker.

Премʼєру нагадали про слова посла України у Молдові Марка Шевченка, що Київ і Кишинів ведуть "певний діалог" стосовно повернення військовозобовʼязаних чоловіків, які втекли від мобілізації, в Україну.

"Україна має такі побажання щодо всіх країн, де перебувають українці. Ми, як і всі, дотримуємося міжнародних правил та прав людини. Ми діятимемо відповідно до тих законів, які існують у міжнародному праві", - відповів Речан.

Водночас на питання, чи означає це, що Молдова не видаватиме військовозобовʼязаних громадян України, він уточнив: Кишинів "буде дотримуватись міжнародного законодавства в тому, що стосується прав людини".