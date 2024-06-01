Для боротьби з БПЛА: Німеччина передасть Молдові додаткові БТР і системи ППО

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Пісторіус наголосив, що його країна підтримує Молдову у зміцненні обороноздатності.

"Наші команди вже давно працюють разом. Хочу зазначити, що Німеччина, серед іншого, профінансує закупівлю ще 14 бронетранспортерів Piranha на додаток до 19, які вже були поставлені до Молдови. Ми також підтримуємо вас у галузі протиповітряної оборони, у боротьбі з безпілотниками. Обладнання для цього, швидше за все, буде поставлене наступного року", - сказав німецький міністр на церемонії передачі пакета допомоги ФРН.

При цьому Пісторіус уточнив, що наступного року його країна поставить обладнання протиповітряної оборони саме у боротьбі з безпілотниками.



"Про великі системи ППО ми поки що не говоримо. Вони зараз потрібні Україні", - підкреслив міністр.

Зазначається, що торік Німеччина доставила Молдові 19 бронетранспортерів Piranha IIIH. Цю військову техніку Німеччина передала Молдові безоплатно на основі угоди, підписаної з німецькою стороною.