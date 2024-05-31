Комплекс Patriot та додаткові €500 млн: Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні
У п'ятницю, 31 травня, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок оголосила про передачу Україні ще одного зенітно-ракетного комплексу Patriot та додаткових 500 млн євро
Про це йдеться у повідомленні відомства.
"В НАТО ми підтримуємо принцип "один за всіх, всі за одного". Брутальна агресія Путіна проти України і його провокації на зовнішніх кордонах ЄС і НАТО вимагають нашої непохитної єдності", - заявила Бербок під час засідання НАТО у Празі.
За її словами, наразі для НАТО пріоритетним питанням є посилення протиповітряної оборони України.
"Німеччина надає ще один комплекс Patriot і додаткові 500 млн євро. Разом ми повинні зберігати нашу непохитну підтримку і відданість", - підсумувала вона.
- 31 травня федеральний уряд Німеччини дозволив Україні застосовувати передану німецьку зброю для ударів по військових цілях на території Росії.
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