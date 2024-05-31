Комплекс Patriot та додаткові €500 млн: Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні

Про це йдеться у повідомленні відомства.

"В НАТО ми підтримуємо принцип "один за всіх, всі за одного". Брутальна агресія Путіна проти України і його провокації на зовнішніх кордонах ЄС і НАТО вимагають нашої непохитної єдності", - заявила Бербок під час засідання НАТО у Празі.

За її словами, наразі для НАТО пріоритетним питанням є посилення протиповітряної оборони України.

"Німеччина надає ще один комплекс Patriot і додаткові 500 млн євро. Разом ми повинні зберігати нашу непохитну підтримку і відданість", - підсумувала вона.