Допомога Україні залишається нашим пріоритетом номер один, - новопризначений генсек Ради Європи

Про це йдеться на сайті Ради Європи.

"Насамперед це, звичайно, наша потреба підтримувати нашу державу-члена, Україну", - заявив Берсе.

Генсек наголосив, що Україна бореться за своє демократичне майбутнє перед обличчям "загарбницької війни Російської Федерації й залишатиметься нашим пріоритетом номер один".

За його словами, під час свого мандату він працюватиме над тим, щоб "створити майбутнє, у якому кожен європеєць зможе жити у свободі, яка приходить із демократичною безпекою".