Допомога Україні залишається нашим пріоритетом номер один, - новопризначений генсек Ради Європи
Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе розповів про низку конкретних викликів і пріоритетів, зокрема наголосив на підтримці України у війні проти РФ
Про це йдеться на сайті Ради Європи.
"Насамперед це, звичайно, наша потреба підтримувати нашу державу-члена, Україну", - заявив Берсе.
Генсек наголосив, що Україна бореться за своє демократичне майбутнє перед обличчям "загарбницької війни Російської Федерації й залишатиметься нашим пріоритетом номер один".
За його словами, під час свого мандату він працюватиме над тим, щоб "створити майбутнє, у якому кожен європеєць зможе жити у свободі, яка приходить із демократичною безпекою".
- Банк розвитку Ради Європи (БРРЄ) надав Україні 70 млн євро у межах проєкту "HOME. Компенсація за знищене житло".
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