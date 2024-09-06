Україна отримала 70 млн євро від Банку розвитку Ради Європи на компенсації за знищене РФ житло

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

У Міністерстві кажуть, що ці кошти є першим траншем із передбачених двох етапів до кінця поточного року.

Гроші буде спрямовано на фінансування житлових сертифікатів, завдяки яким можна буде отримати компенсацію за знищене Росією житло. Сертифікати отримають, зокрема, учасники бойових дій, люди з інвалідністю та багатодітні сім'ї.

"У межах спільного із БРРЄ проєкту планується фінансування компенсації за понад 2000 житлових сертифікатів, що дозволить близько 5700 українцям отримати компенсацію за знищене житло", - додали у відомстві.

Зазначимо, що 11 червня міністр фінансів Сергій Марченко та керівник Банку розвитку Ради Європи Карло Монтічеллі підписали угоду щодо позики обсягом 100 млн євро у межах проєкту "НОМЕ. Компенсація за знищене житло".