Банк розвитку Ради Європи надасть Україні 100 млн євро на компенсації за знищене Росією житло

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Відповідну угоду підписали 11 червня міністр фінансів України Сергій Марченко та керівник БРРЄ Карло Монтічеллі у межах проєкту "НОМЕ. Компенсація за знищене житло".

Завдяки цим коштам, люди, які втратили житло внаслідок бойових дій та російських обстрілів, зможуть отримати сертифікат на придбання житла. Серед тих, хто отримає допомогу зокрема учасники бойових дій, люди з інвалідністю та багатодітні сім'ї.

"Повномасштабна війна Росії завдала житловому сектору України збитків на понад 50 млрд доларів США. Проєкт HOME допоможе постраждалим громадянам якнайшвидше повернутися до комфортного життя", – зазначив Сергій Марченко.

У Міністерстві додали, що проєкт впроваджується у межах програми "єВідновлення". Громадяни зможуть формувати запити та в результаті отримувати сертифікати на компенсацію за пошкоджене майно. Процес перевірки заяв, а також відбору запитів здійснює спеціальна Державна комісія з компенсації.