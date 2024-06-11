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Німеччина надасть Україні €30,4 млн на реконструкцію енергооб'єкта в західному регіоні

11 червня, 2024 вiвторок
00:42
Економіка Німеччина уряд

Уряд Німеччини надасть Україні 30,4 млн євро для підвищення надійності роботи енергетичної інфраструктури: кошти спрямують на реконструкцію та модернізацію одного з об'єктів в західному регіоні

Зміст

Про це повідомили в Укренерго. 

Вказано, що представники України та Німеччини підписали кредитну угоду на 30,4 млн євро. Кошти для фінансування на пільгових умовах надав німецький уряд. Їх спрямують на забезпечення стабільної роботи магістральної високовольтної мережі Укренерго, що допоможе підвищити ефективність передачі електроенергії по країні та посилить синхронну роботу української та європейської енергосистем.

"Ми щиро вдячні уряду Німеччини та державному Німецькому банку розвитку KfW за надану допомогу. Кредитні кошти, які ми отримали від наших партнерів, будуть направлені на реконструкцію однієї з наших підстанцій у західному регіоні. Після модернізації - це буде високотехнологічний автоматизований об’єкт, який відповідатиме вимогам ENTSO-E щодо надійності роботи системи електропередачі та безпеки мережі. Також надане фінансування допоможе закупити коштовне високотехнологічне обладнання для підстанцій, які були пошкоджені під час ракетних та дронових атак ворога", - розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

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Членкиня правління KfW Крістіан Лайбах наголосила, що реконструкція, модернізація та розширення інфраструктури передачі електроенергії сприятимуть відновленню та економічному розвиткові України. 

"Підвищення енергоефективності та інтеграція з Європою електроенергетичної системи України сприятимуть стабілізації подачі електроенергії. Як наслідок, по всій країні покращаться як умови для господарської діяльності, так і повсякденне життя українців", - підкреслила вона.

Ситуація в енергосистемі: що відомо

Російська окупаційна армія 22 березня атакувала найбільшу ГЕС в Україні - Дніпрогес. Унаслідок обстрілу загинула людина. Також у річку потрапили нафтопродукти.

25 березня в Укргідроенерго заявили, що для відновлення Дніпрогесу знадобляться роки.

Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко закликав українців економити електроенергію у вечірні години протягом усього 2024 року.

11 квітня ПАТ "Центренерго" заявило, що втратило 100% генерації. 22 березня 2024 року окупанти повністю знищили Зміївську ТЕС у Харківській області, а 25 липня 2022 року російські війська окупували Вуглегірську ТЕС на Донеччині. Унаслідок масованої атаки РФ було повністю знищено Трипільську ТЕС у Київській області.

14 квітня заступниця міністра енергетики Світлана Грінчук заявила, що за два тижні атак Росія знищила результати річних зусиль з ремонту енергооб'єктів України.

16 квітня очільник Міненерго Галущенко казав, що Україна втратила 7 ГВт енергогенерації. Уже 5 травня він заявив, що Україна втратила понад 8 ГВт генерації.

Віцеканцлер і міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Габек 18 квітня в Києві сказав, що Україні потрібно більше сонячних електростанцій. "Знищити 10 тис. сонячних електростанцій дуже важко. Одна електростанція є мішенню, десять тисяч сонячних - дуже важко атакувати... Тож якщо ви поквапитеся, за три чи чотири місяці ви зможете зробити багато речей. І я гадаю, що особливо влітку сонячна енергія також може допомогти Україні", - сказав він.

5 травня росіяни обстріляли Слов'янську ТЕС. Туди прилетіло 5 ракет. 8 травня ДТЕК повідомив про обстріл трьох ТЕС.

9 травня через дефіцит потужності в енергосистемі України військова адміністрація Києва ухвалила рішення зменшити вечірнє освітлення вулиць.

Перший заступник голови комітету ВР із питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко заявив, що Кабмін має намір підвищити тариф на електроенергію для побутових споживачів майже у півтора раза. Нові ціни може бути встановлено вже влітку. Пізніше у Міненерго підтвердили, що дискусії з цього приводу дійсно тривають.

27 травня в Укренерго заявили, що у спекотні місяці графіки відключень світла можуть бути жорсткішими.

Читайте також: Відключення світла: як залишатися на зв'язку та обрати джерело живлення

Теги:
Світ
Україна
Німеччина
відбудова України
Енергетика
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