"Стоїмо перед складним періодом": у Центрі глобалістики "Стратегія ХХІ" назвали проблеми відновлення енергосистеми

Про це він повідомив у етері телеканалу "Еспресо".

"Ми стоїмо перед складним періодом, який буде не тільки взимку, але як бачимо, і зараз. Щодо перспектив відновлення української енергетики, я б говорив хіба що в дуже довгостроковому плані. Зараз йдеться лише про те, що можна відновити у короткий період, впродовж літа і початку осені. Але й тут перспективи не дуже втішні, це потрібно розуміти. Адже проблема не лише в ударах, які були завдані впродовж кінця березня по перше червня. Вже має місце накопичений ефект, з урахуванням тих руйнувань, які були завдані під час осінньо-зимового періоду 2022-2023 років. Тому якщо у когось є ілюзія, що все, що було позаминулої зими пошкоджене, вже відновилась і запрацювало, то ні. Адже там теж були серйозні руйнування", - зазначив Гончар.

Виробничий цикл виготовлення необхідного обладнання, навіть якщо воно було своєчасно замовлено, це все одно обчислюється ніяк не місяцями. На це потрібен рік, півтора, а то й два, сказав він.

"Те обладнання, яке було замовлено на зарубіжних потужностях після зими 2022-2023 років, воно тільки зараз має надійти. Частина має бути встановлена впродовж цього літа, до початку зимового сезону", - сказав експерт.

Оскільки було завдано нових руйнувань, - значна частина пошкоджена, вона не підлягає ніякому відновленню: "Я вже не говорю про те, що наприклад, енергоблоки теплових електростанцій, які були зруйновані, були не просто старими, а древніми. Тому не було сенсу їх відновлювати, навіть якщо б вони вийшли з ладу самі по собі", - додав він.