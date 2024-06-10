По всій Україні 11 червня діятимуть графіки відключень електроенергії
У віторок, 11 червня, графіки відключень електроенергії діятимуть по всій території України вдень та ввечері
Про це повідомляє Укренерго.
Зокрема там заначають, що графіки погодинних відключень будуть застосовані по всій Україні з 14:00 до 19:00.
10 червня вони діють з 16:00 до 22:00.
Аварійні відключення у Харкові, запроваджені вдень 10 черня, скасуали.
Водночас у ДТЕК уточили, що за вказвікою Укренерго, графіки стабілізаційних відключень 11 червня будуть застосовуватись з 14:00 до 19:00 у Києві, Київській, Донецькій, Одеській, Дніпропетровській областях
- 9 черня в Укренерго повідомляли, що через зростання споживачів у період з 16:00 до 22:00, саме у ці години 10 червня діятимуть графіки відключень електроенергії.
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