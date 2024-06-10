По всій Україні 11 червня діятимуть графіки відключень електроенергії

Про це повідомляє Укренерго.

Зокрема там заначають, що графіки погодинних відключень будуть застосовані по всій Україні з 14:00 до 19:00.

10 червня вони діють з 16:00 до 22:00.

Аварійні відключення у Харкові, запроваджені вдень 10 черня, скасуали.

Водночас у ДТЕК уточили, що за вказвікою Укренерго, графіки стабілізаційних відключень 11 червня будуть застосовуватись з 14:00 до 19:00 у Києві, Київській, Донецькій, Одеській, Дніпропетровській областях