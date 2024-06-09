Коли і де не буде світла 10 червня: є графік
У понеділок, 10 червня, стабілізаційні графіки відключень світла діятимуть у Києві та чотирьох областях у вечірні години
Про це повідомляє Укренерго та ДТЕК.
В Укренерго повідомляють, що через зростання споживачів у період з 16:00 до 22:00, саме у ці години 10 червня діятимуть графіки відключень електроенергії.
"10 червня по всій території України обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів з 16:00 до 22:00. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, обмежуватись не буде", - йдеться у повідомленні.
Водночас у ДТЕК уточнили, що графіки будуть застосовуватись для Києва, Київської, Донецької, Одеської, Дніпропетровської областей.
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- 7 червня повідомлялось, що в Україні з суботи, 8 червня, в тестовому режимі введуть новий порядок застосування графіків погодинних відключень. Він має забезпечити коротшу тривалість обмежень електроенергії
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