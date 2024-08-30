Бельгія спрямує 150 млн євро на відбудову соціальної та енергетичної інфраструктури Київщини й Чернігівщини

Про це повідомила пресслужба Мінвідновлення.

Так, Белгія планує спрямувати 150 млн євро на відбудову соціальної та енергетичної інфраструктури.

Підписані документи передбачають, що Україна та Бельгія співпрацюватимуть над посиленням стійкості нашої країни, а саме, будуватимуть укриття та запроваджуватимуть резервні системи енергопостачання та опалення.

"Сторони також домовилися сприяти розвитку партнерських відносин між бельгійськими та українськими представниками", - зазначили у пресслужбі відомства.

"Окремо зазначена підтримка політичних реформ, які відповідають цілям інтеграції України до ЄС", - додали у міністерстві.