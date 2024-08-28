Кулеба їде з робочими візитами до Польщі та Бельгії

Про це інформує пресслужба МЗС України.

Так, 28 серпня Кулеба приїздить до Польщі та проведе двосторонні переговори з польським колегою Радославом Сікорським. Вони разом візьмуть участь у форумі Campus – the Future of Poland в Ольштині - місті на півночі країни.

Після цього український міністр вирушить до Брюсселя. Очікується, що там він візьме участь у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ Європейського Союзу.

"Ключовими темами обговорення стануть посилення військової підтримки України з боку ЄС і держав-членів, зміцнення спроможностей ППО, просування переговорів про вступ України до ЄС, залучення якнайширшої глобальної підтримки Формули миру на шляху до другого Саміту миру", - зазначили в МЗС.