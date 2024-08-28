Кулеба їде з робочими візитами до Польщі та Бельгії
У середу, 28 серпня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розпочинає свій робочий візит до Польщі та Бельгії, який триватиме два дні
Про це інформує пресслужба МЗС України.
Так, 28 серпня Кулеба приїздить до Польщі та проведе двосторонні переговори з польським колегою Радославом Сікорським. Вони разом візьмуть участь у форумі Campus – the Future of Poland в Ольштині - місті на півночі країни.
Після цього український міністр вирушить до Брюсселя. Очікується, що там він візьме участь у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ Європейського Союзу.
"Ключовими темами обговорення стануть посилення військової підтримки України з боку ЄС і держав-членів, зміцнення спроможностей ППО, просування переговорів про вступ України до ЄС, залучення якнайширшої глобальної підтримки Формули миру на шляху до другого Саміту миру", - зазначили в МЗС.
- Також нагадаємо, що 28 серпня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скликав Раду Україна - НАТО на прохання Києва.
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