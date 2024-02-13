Два потяги зіткнулися в Челябінській області через п'яного машиніста

Про це пише телеграм-канал "База".

Машиніст тепловоза порушив правила руху та проїхав на заборонний сигнал світлофора. У результаті тепловоз зіштовхнувся з вантажним потягом, внаслідок чого з рейок зійшли кілька вагонів. Пізніше експертиза показала, що у крові у машиніста тепловоза було 1,08 проміле алкоголю. Наразі його затримано.

Згодом видання додало, що машиніст, через якого сталося зіткнення, на зміну приїхав уже п'яним. Він умовив фельдшера, щоб замість нього пройшов медогляд його помічник. У кабіні локомотива чоловік продовжив своє маленьке застілля.

За кілька годин машиніст спробував проскочити на червоне світло перед вантажним поїздом. Не встиг: тепловоз зіштовхнувся з потягом, і в результаті з рейок зійшли 12 вагонів вантажного поїзда та сам локомотив, у якому знаходилися машиніст із помічником. Пізніше експертиза виявила, що у крові у машиніста було 1,08 проміле алкоголю.

Сам фельдшер уже написав заяву на звільнення. Під час розмови зі слідчими він пояснив, що він навіть не здогадувався, що машиніст міг бути напідпитку. За його словами, у нього великий досвід роботи і він обов'язково помітив би, якби той був п'яний.

Наразі машиніста затримали. Порушено кримінальну справу за ст. 263 КК РФ ("Порушення правил безпеки руху та експлуатації залізничного транспорту"). Помічник машиніста і фельдшер поки що проходять у справі як свідки.