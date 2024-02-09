Дві великі пожежі у РФ: житлові будинки у Москві та газопровід у Пермському краї

Про це повідомляють російські медіа.

Пожежа багатоквартирних будинків у Москві

Спочатку стало відомо, що у Москві біля станції метро "Аеропорт" палає дах шестиповерхового житлового будинку. Площа пожежі понад 2 тис кв. Мешканців евакуювали.

Люди з вікон будинку, що горить, просять про допомогу. Далі почала обвалюватися покрівля.

Гасіння розпочали лише через 30 хвилин після виклику пожежників.

Згодом повідомили, що вогонь швидко перекидається на дахи сусідніх будинків. Соцмережі повідомили, горять уже чотири будинки, що стоять поряд.

Пожежа загрожує сусіднім будинкам та ТЦ, повідомили в оперативних службах.

До ліквідації пожежі залучено понад 130 фахівців та 41 одиницю техніки, скеровано 2 вертольоти Ка-32 Московського авіаційного центру.

Пожежа на газопроводі, залізниці та житловій забудові у Пермському краї

У Пермському краї вантажний потяг спалахнув після вибуху на газопроводі. Горіли 3 цистерни та житловий будинок.

За попередніми даними, вибух стався в селі Солодівка неподалік залізниці. Після вибуху вогонь перекинувся на житловий будинок.

Згодом стало відомо, що горять три житлові будинки. Постраждали 6 людей, зокрема двоє дітей.