"Є можливими компонентами для виробництва хімічної зброї": іспанська поліція вилучила 13 тонн хімречовин, які прямували до Росії
У вівторок, 15 жовтня, іспанська поліція вилучила 13 тонн заборонених хімічних речовин, включаючи можливі компоненти хімічної зброї, які прямували до Росії
Про це повідомляє Reuters.
У поліції заявили, що заарештували чотирьох підозрюваних членів злочинного угруповання, яке, на їхню думку, намагалося обійти західні санкції, незаконно постачаючи хімічну продукцію в Росію через підставну компанію, керовану "громадянами російського походження".
"Під час розслідування було доведено, що через цю компанію в минулому експортувалися хімічні речовини, що перебувають під міжнародними санкціями, деякі з яких є можливими компонентами для виробництва хімічної зброї або нервово-паралітичних речовин", - йдеться у спільній заяві національної поліції та податкової служби.
Контейнер із забороненими речовинами було виявлено в порту Барселони. Затримання підозрюваних відбулося в населених пунктах Сант-Феліу-де-Гішольс, Серданьола-дель-Вальєс та Санта-Перпетуа-де-Могода. Їм інкримінують тривалу контрабандну діяльність.
Слідство встановило, що іспанська компанія створила складну мережу для обходу санкцій, використовуючи дочірню компанію в Москві та підставні фірми у Вірменії та Киргизстані. Хімікати спочатку експортувалися через ці країни, а потім переправлялися до Росії.
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