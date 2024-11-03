Ексдизайнера Disney і Pixar засудили до 25 років тюрми за педофілію та торгівлю людьми
Колишнього графічного дизайнера анімаційних студій Disney і Pixar Болема Бушибу засудили до 25 років вʼязниці за звинуваченням у педофілії, співучасті у зґвалтуваннях і торгівлі людьми
Про це повідомляють французькі видання Le Monde та Le Figaro.
Зазначається, що 31 жовтня суд у Франції виніс вирок 59-річному Болему Бушибі після того, як визнав його винним у тому, що у 2012 - 2021 роках він піддавав дітей сексуальному насильству. Зокрема, йдеться про сотні випадків.
Обвинувачення стверджувало, що Бушиба замовляв зґвалтування дітей з Філіппін і спостерігав за ними у прямому ефірі. Серед постраждалих - дівчата віком 5 - 10 років, щонайменше один раз жертвою була дівчинка двох років.
За даними слідства, під час перегляду Бушиба мастурбував і говорив, що робити з дітьми, називаючи їх "свинями". За кожну таку трансляцію він платив 50 - 100 євро.
Також аніматора звинуватили у співучасті в торгівлі людьми. Бушиба визнав провину.
"Я знаю все, що я зробив. Я прошу вибачення у жертв", — сказав він у суді.
Повідомляється, що загалом Бушиба витратив понад €50 тисяч на трансляції зі знущаннями з дітей. Він має виплатити вцілілим матеріальну компенсацію. Після виходу з вʼязниці він не зможе працювати з дітьми, також за ним спостерігатимуть відповідні установи протягом 20 років.
- У вересні студія Disney відклала роботу над фільмом за фентезі-романом "Книга кладовища" британського письменника Ніла Ґеймана після звинувачень проти нього в сексуальному насильстві.
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