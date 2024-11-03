Ексдизайнера Disney і Pixar засудили до 25 років тюрми за педофілію та торгівлю людьми

Про це повідомляють французькі видання Le Monde та Le Figaro.

Зазначається, що 31 жовтня суд у Франції виніс вирок 59-річному Болему Бушибі після того, як визнав його винним у тому, що у 2012 - 2021 роках він піддавав дітей сексуальному насильству. Зокрема, йдеться про сотні випадків.

Обвинувачення стверджувало, що Бушиба замовляв зґвалтування дітей з Філіппін і спостерігав за ними у прямому ефірі. Серед постраждалих - дівчата віком 5 - 10 років, щонайменше один раз жертвою була дівчинка двох років.

За даними слідства, під час перегляду Бушиба мастурбував і говорив, що робити з дітьми, називаючи їх "свинями". За кожну таку трансляцію він платив 50 - 100 євро.

Також аніматора звинуватили у співучасті в торгівлі людьми. Бушиба визнав провину.

"Я знаю все, що я зробив. Я прошу вибачення у жертв", — сказав він у суді.

Повідомляється, що загалом Бушиба витратив понад €50 тисяч на трансляції зі знущаннями з дітей. Він має виплатити вцілілим матеріальну компенсацію. Після виходу з вʼязниці він не зможе працювати з дітьми, також за ним спостерігатимуть відповідні установи протягом 20 років.