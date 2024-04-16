Експрем'єрка Британії Ліз Трас висловила підтримку Трампу на майбутніх виборах у США
Колишня прем’єрка Британії Ліз Трасс, яка перебувала на посту найкоротший термін в історії країни, відкрито виступила з підтримкою Дональда Трампа на майбутніх виборах у США
Про це повідомляє видання Politico.
Трасс зазначила, що після виборів у Білому дому має бути Дональд Трамп, і розкритикувала чинного президента Джо Байдена.
"Я не думаю, що Байден особливо підтримував Сполучене Королівство. Я думаю, що він часто на боці ЄС. І я, звичайно, думаю, що хотіла б бачити нового президента в Білому домі", – сказала Трасс LBC.
На пряме запитання, чи це має бути Трамп, Трасс відповіла ствердно.
Ліз Трасс раніше лише не відкрито підтримувала колишнього президента Трампа.
Минулого року Трасс написала коментар у Wall Street Journal, висловлюючи сподівання, що "республіканець повернеться в Білий дім у 2024 році".
Вона також виступала на конференції консерваторів США на початку цього року, стверджуючи, що кандидати на посаду від Республіканської партії "більш пробританські, ніж демократи".
Розмовляючи з LBC у понеділок під час реклами нової книги, Трасс сказала, що політика Трампа як президента "була насправді дуже ефективною".
- Станом на 10 квітня за результатами нового опитування напередодні виборів у США, чинний президент Джо Байден випереджає колишнього, Дональда Трампа, на 4%.
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