Президентські вибори у США: Байден випереджає Трампа у новому опитуванні

Про це свідчать результати опитування Reuters/Ipsos 9 квітня.

Зазначається, що близько 41% зареєстрованих виборців під час п'ятиденного голосування, яке завершилося в понеділок, сказали, що проголосували б за Байдена, якби вибори відбулися сьогодні. Тим часом 37% віддали б свій голос Трампу.

Перевага Байдена у 4 відсотки зросла з одного відсотка з минулого опитування агентств у березні.

Водночас приблизно 22% зареєстрованих виборців в опитуванні вказали, що вони ще не вибрали кандидата, схилялися до сторонніх опцій або могли взагалі не голосувати.

Опитування Reuters/Ipsos включало відповіді 833 зареєстрованих виборців, які були опитані онлайн по всій країні. Воно має похибку близько 4%.