Президентські вибори у США: Байден випереджає Трампа у новому опитуванні
За результатами нового опитування напередодні виборів у США, чинний президент Джо Байден випередив колишнього американського лідера Дональда Трампа на 4 відсотки
Про це свідчать результати опитування Reuters/Ipsos 9 квітня.
Зазначається, що близько 41% зареєстрованих виборців під час п'ятиденного голосування, яке завершилося в понеділок, сказали, що проголосували б за Байдена, якби вибори відбулися сьогодні. Тим часом 37% віддали б свій голос Трампу.
Перевага Байдена у 4 відсотки зросла з одного відсотка з минулого опитування агентств у березні.
Водночас приблизно 22% зареєстрованих виборців в опитуванні вказали, що вони ще не вибрали кандидата, схилялися до сторонніх опцій або могли взагалі не голосувати.
Опитування Reuters/Ipsos включало відповіді 833 зареєстрованих виборців, які були опитані онлайн по всій країні. Воно має похибку близько 4%.
- 2 квітня виборці у ще чотирьох штатах США визначилися з кандидатами в президенти від своїх партій. На праймериз у Род-Айленді, Коннектикуті, Нью-Йорку та Вісконсині перемогу здобули Джо Байден і Дональд Трамп.
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