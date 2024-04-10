Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Президентські вибори у США: Байден випереджає Трампа у новому опитуванні

Президентські вибори у США: Байден випереджає Трампа у новому опитуванні

10 квітня, 2024 середа
07:41
Світ Джо Байден

За результатами нового опитування напередодні виборів у США, чинний президент Джо Байден випередив колишнього американського лідера Дональда Трампа на 4 відсотки

Про це свідчать результати опитування Reuters/Ipsos 9 квітня.

Зазначається, що близько 41% зареєстрованих виборців під час п'ятиденного голосування, яке завершилося в понеділок, сказали, що проголосували б за Байдена, якби вибори відбулися сьогодні. Тим часом 37% віддали б свій голос Трампу.

Перевага Байдена у 4 відсотки зросла з одного відсотка з минулого опитування агентств у березні.

Водночас приблизно 22% зареєстрованих виборців в опитуванні вказали, що вони ще не вибрали кандидата, схилялися до сторонніх опцій або могли взагалі не голосувати.

Опитування Reuters/Ipsos включало відповіді 833 зареєстрованих виборців, які були опитані онлайн по всій країні. Воно має похибку близько 4%.

  • 2 квітня виборці у ще чотирьох штатах США визначилися з кандидатами в президенти від своїх партій. На праймериз у Род-Айленді, Коннектикуті, Нью-Йорку та Вісконсині перемогу здобули Джо Байден і Дональд Трамп.
Теги:
вибори
вибори президента
Джо Байден
Дональд Трамп
вибори у США
Читайте також:
Конгрес США
7 квітня, 2024 неділя
Голова розвідки Палати представників вважає, що російська пропаганда потрапила у конгрес США
Дональд Трамп
9 квітня, 2024 вiвторок
Жодна людина не є вищою за закон, - спецпрокурор закликав Верховний суд США позбавити Трампа недоторканності
ЗСУ. Війна з Росією. Військові новини
9 квітня, 2024 вiвторок
Депутат облради Лишенко заявив, що росіянам вдалося прорватися в Роботине. У 65-й ОМБр прокоментували
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.87
    Купівля 38.87
    Продаж 39.35
  • EUR
    Купівля 42.16
    Продаж 42.86
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
10 квітня
08:52
Дональд Трамп
Генерали й адмірали США у відставці закликали Верховний суд не надавати імунітет Трампу
08:51
Оновлено
Лавров у Пекіні розпочав переговори з головою МЗС Китаю
Лавров у Пекіні провів переговори з головою МЗС Китаю: згодом його прийняв Сі Цзіньпін
08:28
Президента США Джо Байдена та прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху
Байден назвав "помилкою" підхід Нетаньягу до війни з ХАМАС
08:21
Оновлено
РФ атакувала південь України: на Миколаївщині "шахед" влучив в енергооб'єкт, на Одещині через удар балістики є постраждалі
08:20
паспорт рф
Росіяни на ТОТ Луганщини позбавлятимуть пільг ветеранів Другої світової війни, якщо ті особисто не отримають паспорт РФ
08:06
OPINION
Ростислав Павленко
Про дорослу розмову
07:56
Джордж Лукас
Джордж Лукас отримає почесну "Золоту пальмову гілку" на Каннському фестивалі
07:45
Атака шахедів, ЗСУ
Українські сили ППО вночі знищили 14 "шахедів" і дві Х-59
07:38
знищений російський танк Т-72
Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила понад 450 тис. військових
07:19
Військовий літак Іл-20М КООТ-А
Шведські та німецькі винищувачі перехопили розвідувальний літак РФ
07:11
FPV-дрон Shrike
Україна все частіше почала використовувати FPV-дрони через затримку допомоги від Заходу, - Foreign Policy
07:01
Анонс
Кіліан Мбаппе, ПСЖ, Ліга чемпіонів
ПСЖ - "Барселона", "Атлетико" - "Борусія": де дивитися чвертьфінали ЛЧ
06:51
Вірменія
Кремль хоче кинути виклик суверенітету Вірменії, - ISW
06:37
Джозеф Байден
У США заборонить громадянам використовувати софт російського виробництва, - CNN
06:19
ЗСУ
РФ втрачає свої позиції біля Кремінної через постійні атаки ЗСУ: ISW оцінив ситуацію на фронті
06:08
Джейк Салліван
Ізраїль готовий до нового перемир'я в Газі, ХАМАС має піти назустріч, - Білий дім
06:00
Євгенія Гуцул
Лідерка молдовської автономії Гагаузія заявила, що вживатиме заходів, якщо Молдова й Румунія "підуть на зближення"
04:49
Фінляндія НАТО
НАТО планує збудувати у Фінляндії штаб-квартиру сухопутних сил за 100 км від кордону з РФ
04:29
Девід Кемерон
Кемерон не зміг переконати Трампа розблокувати військову допомогу Україні, - ЗМІ
03:59
міністр оборони США Ллойд Остін
Підтримка України з боку Конгресу є надзвичайно важливою, ніж будь-коли, - Остін
03:43
Жителі Дружби на Сумщині просять Верховну Раду повернути населеному пункту історичну назву
03:14
Ллойд Остін
Остін застеріг Україну від ударів по російських НПЗ: міністр оборони США пояснив причину
02:04
MIM-23 Hawk
У США погодили екстрений продаж Україні запчастин для систем ППО Hawk на суму $138 млн
01:27
росія - китай
"Ми не бачили жодних доказів": США не можуть підтвердити пряму військову підтримку РФ з боку Китаю
01:09
Оновлено
Москва, теракт у ТРЦ "Крокус"
Росія звинуватила українську нафтогазову компанію у причетності до теракту в "Крокусі": Білий дім відреагував
00:56
Оновлено
військовий квиток, мобілізація
Комітет ВР виключив питання демобілізації із законопроєкту про мобілізацію, його розглянуть окремо
00:33
Аріна Літвінова
"Схеми": суддя ОАСК Літвінова має громадянство Росії
00:06
Філ Фоден (ліворуч) і Вінісіус Жуніор, Реал, Манчестер Сіті, Ліга чемпіонів
"Реал" і "Манчестер Сіті" зіграли внічию, "Баварія" втратила перемогу над "Арсеналом" у Лізі чемпіонів
2024, вiвторок
9 квітня
23:46
Оновлено
Іскандер-М
Росія завдала ударів по Одещині з Криму, над морем знищили 2 ракети
23:46
Президент України Володимир Зеленський
"Зеленський сам вирішує, які ЗМІ та месенджери поширюють більш "правильну" інформацію": російські фейки і маніпуляції за 9 квітня
23:32
МЗС України
У МЗС закликали світ засудити чергові російські провокації на ЗАЕС
22:59
Дональд Трамп
Зеленський розповів, що Трампа запрошували приїхати в Україну, він не проти
22:56
ЄС
У ЄС розпочали роботу над 14-м пакетом санкцій проти Росії, - віцепрезидент Єврокомісії Домбровскіс
22:51
Оновлено
ЗСУ. Війна з Росією. Військові новини
Депутат облради Лишенко заявив, що росіянам вдалося прорватися в Роботине. У 65-й ОМБр прокоментували
22:34
Володимир Зеленський
"Ми обов'язково переможемо": Зеленський заявив, що Україна має план нового контрнаступу
22:20
Сі Цзіньпін літак
Сі Цзіньпін планує відвідати в травні кілька країн Європи, зокрема Угорщину, - ЗМІ
22:14
Ллойд Остін
"Якщо Кремль переможе, це підбадьорить інших агресорів": Остін закликав проголосувати за допомогу Україні
22:00
Ексклюзив
Володимир Зеленський
Зеленський може накласти вето на закон про мобілізацію, - політолог Рейтерович
21:50
зниклі безвісти
У березні Росія вбила або поранила вдвічі більше українських дітей, ніж у лютому, - ООН
21:32
Анна Марер і Розмарі Видлер-Валті, члени швейцарської жіночої групи похилого віку «Жінки похилого віку за захист клімату»
Група літніх швейцарок виграла в ЄСПЛ у "кліматичній справі" проти влади
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV