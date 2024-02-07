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Експрезидент Чилі Піньєра розбився на гелікоптері

7 лютого, 2024 середа
00:13
Світ Себастьян Піньєра

7 лютого колишній президент Чилі Себастьян Піньєра загинув у авіакатастрофі. У гелікоптері, що розбився, було чотири людини, троє з яких пережили аварію

Про це повідомляє CNN.

Гелікоптер розбився в регіоні Лос-Ріос на півдні Чилі, йдеться у заяві офісу експрезидента мільярдера.

Міністр внутрішніх справ Чилі Кароліна Тоха повідомила, що на борту було чотири людини, троє з яких пережили аварію та перебувають у безпеці.

Під час аварії в цьому районі йшов сильний дощ, але невідомо, чи стала причиною аварії погода. Тіло Піньєра знайшов чилійський флот.

Експрезиденту Чилі було 74 роки. Він керував державою з 2010 по 2014 рік, а потім з 2018 по 2022 рік.

Президент Чилі Габріель Борік оголосив у країні національний траур через загибель Піньєра, а потім відбудуться урочисті похорони екслідера.

Уряд Чилі "висловлює свій шок у зв’язку з цією трагедією, підтримує на знак солідарності родину колишнього президента, його близьких, а також усіх чилійців", - йдеться у заяві Тоха.

Зеленський висловив співчуття

"Сумні новини з Чилі. Колишній Президент Себастьян Піньєра загинув унаслідок аварії гелікоптера. Памʼятаємо його рішучу позицію щодо засудження повномасштабного вторгнення Росії та на підтримку України. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким загиблого та чилійському народу", - написав президент України Володимир Зеленський у Х.

  • У зв'язку з лісовими пожежами, які швидко поширюються, у Чилі оголосили надзвичайний стан: загинула щонайменше 51 людина, постраждало понад 43 тисячі гектарів землі.
Теги:
авіакатастрофа
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