Експрезидент Чилі Піньєра розбився на гелікоптері
7 лютого колишній президент Чилі Себастьян Піньєра загинув у авіакатастрофі. У гелікоптері, що розбився, було чотири людини, троє з яких пережили аварію
Про це повідомляє CNN.
Гелікоптер розбився в регіоні Лос-Ріос на півдні Чилі, йдеться у заяві офісу експрезидента мільярдера.
Міністр внутрішніх справ Чилі Кароліна Тоха повідомила, що на борту було чотири людини, троє з яких пережили аварію та перебувають у безпеці.
Під час аварії в цьому районі йшов сильний дощ, але невідомо, чи стала причиною аварії погода. Тіло Піньєра знайшов чилійський флот.
Експрезиденту Чилі було 74 роки. Він керував державою з 2010 по 2014 рік, а потім з 2018 по 2022 рік.
Президент Чилі Габріель Борік оголосив у країні національний траур через загибель Піньєра, а потім відбудуться урочисті похорони екслідера.
Уряд Чилі "висловлює свій шок у зв’язку з цією трагедією, підтримує на знак солідарності родину колишнього президента, його близьких, а також усіх чилійців", - йдеться у заяві Тоха.
Зеленський висловив співчуття
"Сумні новини з Чилі. Колишній Президент Себастьян Піньєра загинув унаслідок аварії гелікоптера. Памʼятаємо його рішучу позицію щодо засудження повномасштабного вторгнення Росії та на підтримку України. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким загиблого та чилійському народу", - написав президент України Володимир Зеленський у Х.
- У зв'язку з лісовими пожежами, які швидко поширюються, у Чилі оголосили надзвичайний стан: загинула щонайменше 51 людина, постраждало понад 43 тисячі гектарів землі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.49 Купівля 37.49Продаж 38.07
- EUR Купівля 40.45Продаж 41.37
- Актуальне
- Важливе