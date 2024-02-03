У Чилі через лісові пожежі оголосили надзвичайний стан: загинуло близько 10 людей
У зв'язку з лісовими пожежами, які швидко поширюються, у Чилі оголосили надзвичайний стан: загинуло близько 10 людей, є загроза для сотень будинків
Про це інформує France24.
Вказано, що близько десятка пожеж виникли ще у п'ятницю, 2 лютого, їх гасіння продовжилось на наступний день. Найбільше загорянь у туристичних регіонах Віна-дель-Мар і Вальпараїсо: вогонь знищив тисячі гектарів лісу, занурив прибережні міста в густий туман. Люди були змушені покинути свої домівки.
За інформацією чиновників, станом на 3 лютого відомо про загибель близько 10 людей. Пожежі також знищили близько 30 будинків. За даними чилійського національного управління лісового господарства, тільки у Вальпараїсо, яке назвало пожежі "екстремальними", згоріло близько 7 тисяч гектарів.
Президент Чилі Габрієль Борич оголосив "надзвичайний стан через катастрофу, щоб мати всі необхідні ресурси" для боротьби з пожежами.
- 15 січня під час гасіння лісової пожежі в чилійському місті Талька впав літак. У результаті пілот загинув на місці, ще четверо людей постраждали.
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