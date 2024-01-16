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У Чилі під час гасіння лісової пожежі розбився літак: пілот загинув, 4 людей поранено

16 січня, 2024 вiвторок
08:23
Світ У Чилі під час гасіння лісової пожежі розбився літак

У понеділок, 15 січня, під час гасіння лісової пожежі в чилійському місті Талька впав літак. У результаті пілот загинув на місці, ще четверо людей постраждали

Про це повідомляє чилійське видання BioBio.

За попередньою інформацією, легкомоторний літак зачепив лінії електропередачі, після чого зазнав катастрофи на трасі неподалік міста Талька.

Під час аварії літак пошкодив два автомобілі. Пілот загинув, ще четверо людей постраждали на землі.

Виконавчий директор служби Крістіан Літтл зазначив, що поки що рано уточнювати причини аварії, але вказав, що загиблий "був іспанцем і в Іспанії він був головним пілотом", і додав, що він мав великий досвід.

Рух транспорту дільницею шосе, де сталася катастрофа, перекрито. Головне управління цивільної авіації Чилі розслідує деталі події.

У Національній лісовій корпорації заявили, що літак, який зазнав аварії, гасив лісові пожежі в місті Талька.

У Чилі під час гасіння лісової пожежі розбився літак

Фото: Прокуратура області Мауле / Х

  • 9 січня малий пасажирський літак, на борту якого перебували десятеро людей, зазнав катастрофи в Австралії.
авіакатастрофа
лісові пожежі
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