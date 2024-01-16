У Чилі під час гасіння лісової пожежі розбився літак: пілот загинув, 4 людей поранено

Про це повідомляє чилійське видання BioBio.

За попередньою інформацією, легкомоторний літак зачепив лінії електропередачі, після чого зазнав катастрофи на трасі неподалік міста Талька.

Під час аварії літак пошкодив два автомобілі. Пілот загинув, ще четверо людей постраждали на землі.

Виконавчий директор служби Крістіан Літтл зазначив, що поки що рано уточнювати причини аварії, але вказав, що загиблий "був іспанцем і в Іспанії він був головним пілотом", і додав, що він мав великий досвід.

Рух транспорту дільницею шосе, де сталася катастрофа, перекрито. Головне управління цивільної авіації Чилі розслідує деталі події.

У Національній лісовій корпорації заявили, що літак, який зазнав аварії, гасив лісові пожежі в місті Талька.

Фото: Прокуратура області Мауле / Х