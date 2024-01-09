В Австралії розбився пасажирський літак із десятьма людьми на борту
Малий пасажирський літак, на борту якого перебували десятеро людей, зазнав катастрофи в Австралії
Про це із посиланням на місцеві ЗМІ пише Сіньхуа.
Зазначається, що у літака виникли проблеми з мотором під час злету з острова на автралійському Великому Бар’єрному Рифі. Пілот спробував повернутися назад, однак літак зіткнувся із землею та перевернувся.
Усіх десятьох людей, які перебували на борту, доправили до лікарні, вони перебувають у стабільному стані.
Поки невідомо, яка саме технічна проблема спіткала літак й зумовила авіакатастрофу.
- У кінці грудня на півночі Канади зазнав катастрофи малий літак авіакомпанії Air Tindi із вісьмома пасажирами й двома членами екіпажу на борту.
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